Модель Playboy и актриса Памела Андерсон приняла участие в фотосессии без макияжа

Модель Playboy и актриса знаменитого телесериала «Спасатели Малибу» Памела Андерсон в возрасте 55 лет приняла участие в фотосессии без макияжа и предварительной подготовки для обложки женского журнала Women’s Wear Daily.
Модель заявила, что ей нравится такого рода стиль участия в фотосессиях. Ей нравится «видеть свои веснушки» и свои волосы в неуложенном состоянии – это её любимый образ. Таким образом Андерсон подчёркивает факт принятия своего естественного образа. По её словам, такое отношение к себе отсылает актрису к её юным и молодым годам, когда она надевала случайную одежду и не задумывалась об услугах стилиста.
В периоды до и после выхода документального фильма «Памела: История любви» и её мемуаров она также снялась для ряда других западных газет и журналов.