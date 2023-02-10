Модель Playboy и актриса Памела Андерсон приняла участие в фотосессии без макияжа

Модель заявила, что ей нравится такого рода стиль участия в фотосессиях. Ей нравится «видеть свои веснушки» и свои волосы в неуложенном состоянии – это её любимый образ. Таким образом Андерсон подчёркивает факт принятия своего естественного образа. По её словам, такое отношение к себе отсылает актрису к её юным и молодым годам, когда она надевала случайную одежду и не задумывалась об услугах стилиста.