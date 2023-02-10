Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Модель Playboy и актриса Памела Андерсон приняла участие в фотосессии без макияжа

Шоу-бизнес
Модель Playboy и актриса Памела Андерсон приняла участие в фотосессии без макияжа

Модель Playboy и актриса знаменитого телесериала «Спасатели Малибу» Памела Андерсон в возрасте 55 лет приняла участие в фотосессии без макияжа и предварительной подготовки для обложки женского журнала Women’s Wear Daily.

Модель заявила, что ей нравится такого рода стиль участия в фотосессиях. Ей нравится «видеть свои веснушки» и свои волосы в неуложенном состоянии – это её любимый образ. Таким образом Андерсон подчёркивает факт принятия своего естественного образа. По её словам, такое отношение к себе отсылает актрису к её юным и молодым годам, когда она надевала случайную одежду и не задумывалась об услугах стилиста.

В периоды до и после выхода документального фильма «Памела: История любви» и её мемуаров она также снялась для ряда других западных газет и журналов.
мода шоу-бизнес Памела Андерсон
Военкоры ФАН
Лучшие в аду