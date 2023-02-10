Власти Петербурга прокомментировали планы по полному закрытию «Пионерской»

Темпы строительства метрополитена Северной столицы в целом оставляют желать лучшего. Губернатор Александр Беглов лишь обещает появление новых станций, однако этого так и не происходит. Кроме того, горожане продолжают жаловаться на плохую организацию работы наземного общественного транспорта. Из-за провала транспортной реформы, проведенной командой градоначальника, люди вынуждены ждать нужный автобус по несколько десятков минут.