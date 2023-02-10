Власти Петербурга прокомментировали планы по полному закрытию «Пионерской»

Планы по полному закрытию станции петербургского метро «Пионерская» прокомментировали в Смольном.
Отмечается, что решение о полном закрытии станции на ремонт в итоге принято не было. Об этом заявили в городском комитете по транспорту в беседе с журналистами.
«Выполняется капитальный ремонт вестибюля станции в части строительных конструкций и стилобата. Работы проводятся без закрытия станции», — подчеркнули в ведомстве.
Ремонт на «Пионерской» длится уже около года. Его выполняет компания СМУ-19 по контракту за 200 миллионов рублей.
Темпы строительства метрополитена Северной столицы в целом оставляют желать лучшего. Губернатор Александр Беглов лишь обещает появление новых станций, однако этого так и не происходит. Кроме того, горожане продолжают жаловаться на плохую организацию работы наземного общественного транспорта. Из-за провала транспортной реформы, проведенной командой градоначальника, люди вынуждены ждать нужный автобус по несколько десятков минут.