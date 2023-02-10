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«Анархия в Перу»: адвокат рассказал ФАН о глубинных причинах массовых протестов

Весь мир
«Анархия в Перу»: адвокат рассказал ФАН о глубинных причинах массовых протестов

В Перу продолжаются десятки массовых протестных мероприятий. В минувшую субботу манифестанты полностью заблокировали или перекрыли дороги (в том числе, 16 федеральных трасс). Участники протестов требовали отставки временного президента Дины Болуарте, закрытия Национального Конгресса Перу и переработки существующей конституции.

Почему манифестации никак не прекращаются, а стандартные демократические процедуры не работают в Перу, которое уже несколько лет пребывает в состоянии перманентного политического кризиса, специальному корреспонденту международной редакции ФАН в Латинской Америке рассказал Фернандо Лоайса — адвокат, преподаватель административного права, популярный блогер.

ФАН: Начнем с самого начала: что произошло в стране 7 декабря 2022 года? Очень многие аналитики полагают, что «государственным переворотом» эти события считать нельзя, поскольку армия и силовые структуры однозначно выступили на стороне государства.

Фернандо Лоайса: Как юрист могу сказать, что нет четкого определения для этого явления. И вообще, «государственный переворот» — не обязательно «военный». Участие вооруженных сил не является ключевым компонентом. Кроме того, армии все равно пришлось бы подключиться: закрыв Национальный Конгресс, Кастильо собирался провозгласить в стране режим чрезвычайной ситуации и дальше управлять при помощи декретов. Эта схема подразумевает поддержку со стороны силовых структур. Прецедент имеется: в 1992 году так было при Фухимори.

«Анархия в Перу»: адвокат рассказал ФАН о глубинных причинах массовых протестов

— Однако прошло уже более двух месяцев. Почему выступления не утихают, а усиливаются?

— Вначале люди испытали что-то вроде шока; кроме того, действительно было непонятно, чью сторону займет армия. Потом полыхнуло накопившееся недовольство.

Как правило, стихийные выступления происходят потому, что напряжение накапливается, но люди не могут четко отрефлексировать первопричину и способы ее устранения. Мои соотечественники в данном случае выступают «против государства», а Кастильо — это только предлог. Кроме того, недовольство не утихает, потому что за два месяца в результате столкновений с полицией погибло 69 человек, и нет никаких гарантий, что больше никого не убьют. К сожалению, история Перу характеризуется жестким полицейским произволом уже несколько десятков лет. И не было такого правительства, которое обошлось бы без жертв.

«Анархия в Перу»: адвокат рассказал ФАН о глубинных причинах массовых протестов

С другой стороны, мы наблюдаем очень широкий разброс требований, которые следует рассматривать в контексте социальных противопоставлений, обострившихся на фоне политического кризиса: жители побережья и горцы, городское население и сельское, столица и провинции — на самом деле, конечно, тут не «и», а «против».

Пожалуй, единственное, что их сейчас объединяет — это требование немедленного проведения новых президентских выборов: не в 2024, и даже не в декабре 2023, а апреле. Потому что легитимность Дины Болуарте, занявшей место Кастильо, тоже под вопросом.

— Во всех этих общественных сегментах, которые друг другу противостоят?

— Скорее да, чем нет. Безоговорочно ее поддерживают только крайне правые — это 20-25% граждан, которые раньше выступали в оппозиции Педро Кастильо, а сегодня требуют от власти «волевых действий». С другого конца мы имеем 20-25% сторонников Кастильо, которые считают Болуарте предательницей. Это радикально настроенные представители левого крыла перуанской политики. Итого, 50% условного электората.

Оставшаяся половина допускает, что Дина Болуарте может остаться на посту президента — но только на основании законного голосования. Поэтому, если округлить, то 75% перуанцев требуют выборов, выборов и еще раз выборов.

«Анархия в Перу»: адвокат рассказал ФАН о глубинных причинах массовых протестов

— Бытует мнение, что Дина Болуарте является ставленницей правых — и, соответственно, США. Что вы думаете по этому поводу?

— Я не считаю, что она «ставленница». А мнения «бытуют» всякие, если 50% граждан настроено очень радикально — например, среди правых есть такие, кто утверждает, будто переворот затеяли «боливийские шпионы, подосланные социалистом Эво Моралесом».

«Анархия в Перу»: адвокат рассказал ФАН о глубинных причинах массовых протестов

Факты свидетельствуют о том, что Дина проявила себя в большей степени как политик правого крыла, хотя — как и Кастильо — была выдвинута крайне-левой партией «Свободное Перу» (Perú Libre). И Кастильо, и Болуарте — своего рода жертвы обстоятельств, люди-функции. А партия появилась всего два года назад, у нее нет серьезного политического капитала, она эфемерна.

— А что думают перуанцы конкретно о Педро Кастильо? Действительно ли за него в первую очередь выступают индейцы?

— «Индейцы» в Перу — очень относительное понятие, так же, как и «перуанцы». В стране слишком сильное имущественное и классовое расслоение. Однако если верить опросам общественного мнения за последние полгода, то положительную оценку его правительству давали всего 22,2% опрошенных. В основном это сельское население горных регионов, люди с низким образовательным уровнем. Да, среди них много этнических индейцев, но главное не это.

«Анархия в Перу»: адвокат рассказал ФАН о глубинных причинах массовых протестов

После 7 декабря 2022 года количество сторонников Кастильо выросло до 30%. Как так получилось? Добавились те, кто ему лично, может быть, и не симпатизирует, но сегодня однозначно выступает против политического произвола и против государства, с которым этот произвол ассоциируется.

— Можно ли охарактеризовать все эти протестные явления, как анархию?

— Скорее как боязнь анархии и попытку самоорганизоваться. Однако чем больше манифестанты стараются избежать хаоса, тем больше в него погружается страна… Нам нельзя перекрывать дороги. С учетом особенностей рельефа и географии Перу — это очень плохая идея. Многие селения на юге оказались буквально отрезаны от остального мира: люди остались без снабжения и медицинской помощи, поскольку свои врачи и больницы есть далеко не в любой деревне.

«Анархия в Перу»: адвокат рассказал ФАН о глубинных причинах массовых протестов

— Насколько влияет на перуанскую политику вот это самое противопоставление города и деревни?

— Очень сильно влияет. Не может не влиять, потому что уровень жизни очень сильно отличается… в худшую сторону. Даже если просто сравнивать столицу с регионами. Вот люди и спрашивают — за что нам все это?! Кастильо «на ровном месте» набрал большое количество голосов просто потому, что обещал эту брешь закрыть. Понятно, что не закрыл… Однако, Нацконгресс он собирался распускать, апеллируя к той же бреши: мол, конгрессмены виноваты. Это весьма расхожая тема в нашей политике. Ну и не только нашей, но и в других странах континента.

— Насколько уместно сравнивать нынешний кризис в Перу с чилийским «Социальным взрывом», протестами против Ивана Дуке в Колумбии или ситуацией в Венесуэле?

— О Венесуэле сложно судить, потому что трудно отфильтровать поступающую информацию и понять, что правда, что ложь. С Колумбией, думаю, сравнивать нельзя, потому что наши манифестации — они «против всех», против системы как таковой; а в Колумбии система в целом работает, но были конкретные возражения граждан по поводу налоговой реформы.

«Анархия в Перу»: адвокат рассказал ФАН о глубинных причинах массовых протестов

Что касается Чили, то там тоже никто не выступал против государства, как такового. Грубо говоря, люди требовали, чтобы места одних политиков в системе заняли другие. А в Перу, положа руку на сердце, сейчас нет ни одной по-настоящему популярной политической партии. Никто никому не верит.

— Дочери Альберто Фухимори Кейко тоже никто не верит?

— Она не исключение. Я бы сказал, в отношении ее в социуме существует реальная неприязнь.

«Анархия в Перу»: адвокат рассказал ФАН о глубинных причинах массовых протестов

— Многие заявляют о необходимости новой конституции. Это поможет структурной перестройке в Перу?

— Хотя эту идею приписывают Кастильо, на самом деле перуанские политики говорят о новой конституции уже давно. Проблема в том, что (опять же, в отличие от Чили) нет четкого плана действий… и социум не настолько структурирован. У чилийцев все гораздо проще: есть студенческое движение, есть профсоюзное, в политике имеются компенсаторные механизмы, которые, если происходит перекос в сторону правых или левых, так или иначе выравнивают ситуацию. В Перу такого нет. Отсутствует работающая демократическая традиция. Поэтому и Конгресс сегодня не особенно мотивирован…

— Где выход из этой ситуации?

— Правые озвучивают необходимость некого избирательного ценза… Это абсурд, конечно, но закон о выборах безусловно должен быть модифицирован с учетом наших региональных и культурных особенностей — всех этих дихотомий, вроде «село — город» и «побережье — горы». Когда все оппозиционные сегменты будут как-то представлены во власти, можно будет говорить о создании конституционной ассамблеи. Но пока что до этого очень далеко.
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