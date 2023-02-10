«Анархия в Перу»: адвокат рассказал ФАН о глубинных причинах массовых протестов

— Очень сильно влияет. Не может не влиять, потому что уровень жизни очень сильно отличается… в худшую сторону. Даже если просто сравнивать столицу с регионами. Вот люди и спрашивают — за что нам все это?! Кастильо «на ровном месте» набрал большое количество голосов просто потому, что обещал эту брешь закрыть. Понятно, что не закрыл… Однако, Нацконгресс он собирался распускать, апеллируя к той же бреши: мол, конгрессмены виноваты. Это весьма расхожая тема в нашей политике. Ну и не только нашей, но и в других странах континента.