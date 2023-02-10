В Британии сообщили о старте производства первых танков Challenger 3

Отмечается, что консорциум Rheinmetall BAE Systems Land скоро начнет производство первых прототипов танка. Предполагается, что Challenger 3 получит новую систему управления огнем. Кроме того, пушка L30A1, вероятно, будет заменена на более привычное для современных тяжелых боевых машин орудие калибра 120 миллиметров.