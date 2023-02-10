В Британии сообщили о старте производства первых танков Challenger 3

Минобороны Британии согласовало окончательный вариант нового танка Challenger 3 и запускает программу обновления парка бронетехники сухопутных войск.
Отмечается, что консорциум Rheinmetall BAE Systems Land скоро начнет производство первых прототипов танка. Предполагается, что Challenger 3 получит новую систему управления огнем. Кроме того, пушка L30A1, вероятно, будет заменена на более привычное для современных тяжелых боевых машин орудие калибра 120 миллиметров.
Подчеркивается, что контракт на модернизацию находящихся на вооружении ВС Британии машин Challenger 2 был подписан в прошлом году.