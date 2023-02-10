Песков: Путин в ближайшее время утвердит обновленную концепцию внешней политики России

Российский лидер Владимир Путин в скором времени утвердит обновленную концепцию внешнеполитического курса страны. Такую информацию озвучил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
С соответствующим вопросом к пресс-секретарю главы российского государства обратились сотрудники средств массовой информации 10 февраля.
«Это будет уже в ближайшее время, мы ожидаем», — ответил Песков.
Ранее стало известно о планах президента России Владимира Путина обратиться с посланием к Федеральному собранию 21 февраля. Выступление политика состоится в Гостином дворе.