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Депутат Госдумы Топилин: последние десять лет отдыхаю в России

Политика
Депутат Госдумы Топилин: последние десять лет отдыхаю в России

Продолжается бурное обсуждение инициативы петербургского предпринимателя Евгения Пригожина запретить чиновникам и депутатам отправляться в заграничный отпуск и демонстрировать жизнь на «широкую ногу» в социальных сетях.

Подобное предложение связано с проводимой Россией специальной военной операцией на Украине, а также с публикацией фото с отдыха рядом парламентариев, которые вызвали бурное негодование граждан в интернете.

Должны ли чиновники демонстрировать образцовое поведение в такой непростой период? Депутат государственной думы Максим Топилин считает, что есть негласные нормы и правила, которые появляются в особых условиях и их надо соблюдать.

«До прихода в Государственную думу, работал чиновником, работал в другом месте и вопросы, связанные с санкциями, тянутся по моей жизни с 2014 года. Поэтому все последние десять лет отдыхаю в России», — сказал он ФАН.

С его слов он любит отдыхать в Краснодарском крае, а также в Санкт-Петербурге.

«У нас красивая страна. Очень нравится отдых в Татарстане, который я представляю в Государственной думе. Недавно брал с собой детей, чтобы и они познакомились с красотами республики и историческими памятниками», — подчеркнул он.

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