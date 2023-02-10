Рабочий-строитель погиб в Уфе из-за упавшей с высоты деревянной балки

В результате рабочий получил сильную травму головы и скончался на месте до приезда скорой помощи. Как стало известно, мужчина устроился на работу всего за два дня до несчастного случая. В настоящее время сотрудники Гострудинспекции и Ростехнадзора устанавливают причины и обстоятельства происшедшего.