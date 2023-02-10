Рабочий-строитель погиб в Уфе из-за упавшей с высоты деревянной балки

На стройке в Уфе произошел трагический случай. Разнорабочий погиб в результате падения с большой высоты деревянной балки.
Как рассказали в Государственной трудовой инспекции Республики Башкортостан, инцидент произошел на территории строящегося жилого комплекса. Во время строительных работ на мужчину с большой высоты упала массивная деревянная балка, сообщает сетевое издание UfacityNews.ru.
В результате рабочий получил сильную травму головы и скончался на месте до приезда скорой помощи. Как стало известно, мужчина устроился на работу всего за два дня до несчастного случая. В настоящее время сотрудники Гострудинспекции и Ростехнадзора устанавливают причины и обстоятельства происшедшего.