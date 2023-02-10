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Сбежавшая из России с ребенком журналистка Овсянникова находится во Франции

Общество
Сбежавшая из России с ребенком журналистка Овсянникова находится во Франции

Бывшая сотрудница Первого канала Марина Овсянникова, сбежавшая с ребенком из России, находится во Франции. Она была замечена в офисе организации «Репортеры без границ».

В Сети ранее появились сведения, что Овсянникова пересекла границу вместе со своей дочерью, у которой нет заграничного паспорта. Суд принял решение оставить ребенка вместе с отцом.

В офисе организации она рассказала, что пересекла границу через лес и болота. Овсянникова подтвердила, что сбежала из России вместе с ребенком, передают французские СМИ.

Журналистка стали известна после инцидента, произошедшего в эфире Первого канала. Она ворвалась в студию программы «Время» с агитационным плакатом. В данный момент она должна находиться под домашним арестом в России.
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