Звезда «Жестокого романса» Лариса Гузеева вернулась в Россию после слухов об эмиграции

Заслуженная артистка России, 63-летняя актриса и телеведущая Лариса Гузеева на днях улетела в Израиль, чем насторожила многих поклонников. Некоторые тогда решили, что она навсегда покинула страну. Впрочем, их опасения оказались напрасными.