Звезда «Жестокого романса» Лариса Гузеева вернулась в Россию после слухов об эмиграции

Заслуженная артистка России, 63-летняя актриса и телеведущая Лариса Гузеева на днях улетела в Израиль, чем насторожила многих поклонников. Некоторые тогда решили, что она навсегда покинула страну. Впрочем, их опасения оказались напрасными.
Как сообщила 10 февраля в социальных сетях сама звезда советской мелодрамы «Жестокий романс», она уже вернулась с отдыха домой.
«Всем здрасьте! Прилетела я в любимую свою Москву. Всем спокойной ночи», —написала актриса.
Стоит отметить, что вместе с Гузеевой Россию покидал и ее молодой супруг — 45-летний ресторатор Игорь Бухаров, в браке с которым актриса живет с 1999 года.