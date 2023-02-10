ФАН узнал подробности о семье россиян, погибших под завалами дома в турецком Хатае

Российское посольство в Турции займется вопросом доставки на родину тел погибшей семьи Эйртли. Ранее двоих взрослых и двух их детей без признаков жизни извлекли из-под завалов разрушенного в результате землетрясения здания в турецком Хатае.
По данным источника ФАН, все погибшие являются гражданами России, только у главы семейства гражданство было двойным. Семья приехала в гости к родным мужчины. На консульский учет они не становились, так как не планировали проводить в Турции много времени.
Землетрясение магнитудой 7,7 произошло на юго-востоке Турции 6 февраля. По словам президента Реджепа Тайипа Эрдогана, оно стало самым сильным с 1939 года. Позже в тот же день случилось еще одно землетрясение магнитудой 7,6. По последним данным, погибли более 16 тысяч человек.