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Минобороны ФРГ не знает о запросе Нидерландов на поставку Украине танков Leopard 2

Армия
Минобороны ФРГ не знает о запросе Нидерландов на поставку Украине танков Leopard 2

Военное ведомство ФРГ сообщило, что ему неизвестно, был ли сделан запрос со стороны Нидерландов о поставках Украине танков Leopard 2, пишет DPA.

Недавно министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен сообщила, что имеющиеся в распоряжении страны немецкие танки не будут переданы Украине. Она отмечала, что так якобы решило правительство Германии.

«Мне неизвестно, был ли сделан официальный запрос, который был бы окончательно отклонен», — заявила представитель немецкого минобороны.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц призвал страны Евросоюза начать поставки танков украинской армии.
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