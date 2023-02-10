Минобороны ФРГ не знает о запросе Нидерландов на поставку Украине танков Leopard 2

Военное ведомство ФРГ сообщило, что ему неизвестно, был ли сделан запрос со стороны Нидерландов о поставках Украине танков Leopard 2, пишет DPA.
Недавно министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен сообщила, что имеющиеся в распоряжении страны немецкие танки не будут переданы Украине. Она отмечала, что так якобы решило правительство Германии.
«Мне неизвестно, был ли сделан официальный запрос, который был бы окончательно отклонен», — заявила представитель немецкого минобороны.
Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц призвал страны Евросоюза начать поставки танков украинской армии.