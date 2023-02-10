Песков заявил о возможных проблемах из-за закрытия перехода на польско-белорусской границе

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал закрытие перехода на границе между Белоруссией и Польшей. В ходе брифинга с журналистами он заявил, что из-за случившегося могут возникнуть трудности.
В четверг, 9 февраля, польский министр иностранных дел Мариуш Камински сообщил о прекращении работы пограничного пункта «Бобровники». Данное решение политик объяснил необходимостью обеспечить государственную безопасность.
«Это надо анализировать, есть смысл обратиться в Минтранс, чтобы узнать объем грузов, но, безусловно, сложности могут возникнуть», — отметил Песков.
Как он добавил, перед принятием дальнейших решение Москва должна проанализировать ситуацию.
Ранее стало известно, что закрытие пункта «Бобровники» может спровоцировать транспортный коллапс на польско-белорусской границе. Такой прогноз сделали сотрудники местных пограничных служб.