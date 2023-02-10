Король Великобритании Карл III неоднозначно воспринял просьбу «вернуть Гарри»

Скандальные мемуары «Запасной» принца Гарри заставили многих британцев иначе взглянуть на ситуацию с королевской семьей. Один из них даже обратился к королю Карлу III с просьбой вернуть его сына, однако реакция монарха оказалась неоднозначной.
Услышав выкрик «верните Гарри» на встрече с подданными, король Великобритании то ли не расслышал имя, то ли забыл, о ком вообще идет речь.
«Кого?» — переспросил монарх.
Ранее появилась информация, что мемуары герцога Сассекского на старте продаж в США обошли любой из томов заги «Гарри Поттер» британской писательницы Джоан Роулинг. Ха первые сутки после старта продаж книга разошлась тиражом более 1,4 млн копий.