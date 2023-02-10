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Король Великобритании Карл III неоднозначно воспринял просьбу «вернуть Гарри»

Общество
Король Великобритании Карл III неоднозначно воспринял просьбу «вернуть Гарри»

Скандальные мемуары «Запасной» принца Гарри заставили многих британцев иначе взглянуть на ситуацию с королевской семьей. Один из них даже обратился к королю Карлу III с просьбой вернуть его сына, однако реакция монарха оказалась неоднозначной.

Услышав выкрик «верните Гарри» на встрече с подданными, король Великобритании то ли не расслышал имя, то ли забыл, о ком вообще идет речь.

«Кого?» — переспросил монарх.

Ранее появилась информация, что мемуары герцога Сассекского на старте продаж в США обошли любой из томов заги «Гарри Поттер» британской писательницы Джоан Роулинг. Ха первые сутки после старта продаж книга разошлась тиражом более 1,4 млн копий.
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