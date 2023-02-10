Король Великобритании Карл III неоднозначно воспринял просьбу «вернуть Гарри»

Скандальные мемуары «Запасной» принца Гарри заставили многих британцев иначе взглянуть на ситуацию с королевской семьей. Один из них даже обратился к королю Карлу III с просьбой вернуть его сына, однако реакция монарха оказалась неоднозначной.