Профессор Межевич считает преждевременными переговоры с Западом, пока не освобожден Киев

Комментируя заявление премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого о том, что Польша существует ради победы над Россией, политолог отметил, что это типичный пример так называемого польского гонора. Поляки, по его словам, известны на весь мир своими претензиями на лидерские позиции, которые они не только не могут подтвердить действиями, но даже стойким желанием их достичь.