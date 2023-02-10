Профессор Межевич считает преждевременными переговоры с Западом, пока не освобожден Киев

Главный научный сотрудник Института Европы РАН, президент Российской ассоциации прибалтийских исследований (РАПИ), профессор СПбГУ Николай Межевич объяснил в эфире пресс-центре медиагруппы «Патриот», почему американские сенаторы потребовали прекратить военную помощь Украине.
Сенаторы Конгресса США внесли резолюцию, в которой потребовали от американского президента Джо Байдена остановить военную помощь в интересах Украины. Об этом говорится на официальном сайте законодательного органа. Помимо прекращения поддержки, группа конгрессменов потребовала обеспечить независимое и объективное расследование по тому, как выделялись деньги в рамках программы военной, экономической и гуманитарной помощи Украине.
Николай Межевич считает, что озабоченность американских сенаторов продиктована, прежде всего, опасениями, что рискованные вложения миллиардов в поддержку Украину не окупятся. По его словам, американцев не особенно волнует, что Байден преследует свои экономические интересы на Украине, но их очень беспокоит, что в условиях переживаемого кризиса США тратят на Украину слишком много денег.
«США вошли в затяжной системный кризис, и в этих условиях лишних денег нет. И если заботиться о вооружении - а это для американцев святое: начиная от личного винчестера, заканчивая космическими системами в горе Шайенн, то сначала для себя, потом для очевидных сильных союзников, а потом для игровых рисковых площадок. Украина это игровая рисковая площадка: может, повезет, а, может, и нет, поэтому последние деньги США отдавать туда не будут», — пояснил Николай Межевич.
Публикация расследования журналиста Сеймура Херша о теракте на газопроводах «Северного потока», которая содержит намек на причастность к нему Байдена, по мнению политолога, связана с внутриполитической борьбой внутри США. По его словам, американские элиты начали понимать, что конфронтационный курс с Россией ведет к ослаблению позиций США на мировой арене, и дальнейшее нарастание напряженности между двумя странами может привести к краху США.
«У Байдена достаточно завистников в новой элите Демпартии, и кроме этого есть межпартийные группы, которым нужна великая Америка. И любой, кто этому мешает, тот становится противником. На каком-то этапе Байден мог работать на великую Америку, а сейчас с точки зрения некоторых групп Байден работает против и, значит, подлежит замене», — отметил Николай Межевич.
Политолог не считает приемлемым для России корейский вариант прекращение военных действий на Украине. По его мнению, говорить с Западом о разграничении зон влияния на Украине, пока не освобожден от нацистов Киев, преждевременно. Прекращение СВО в текущих границах соприкосновения сторон означает заморозку конфликта, который, считает политолог, неминуемо вспыхнет с новой силой в будущем.
«Это откладывает решение задач СВО, и это все признают. Чтобы избежать корейского варианта, не обязательно брать Берлин, достаточно разобраться с Киевом. Уверяю вас, если мы быстро разберемся с Киевом, в Берлине настроение изменится быстрее, чем погода на Таити в преддверии шторма», — заявил Николай Межевич.
Комментируя заявление премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого о том, что Польша существует ради победы над Россией, политолог отметил, что это типичный пример так называемого польского гонора. Поляки, по его словам, известны на весь мир своими претензиями на лидерские позиции, которые они не только не могут подтвердить действиями, но даже стойким желанием их достичь.
«Польский премьер сказал правду, он впервые с XIX века озвучил коронный польский тезис, что Польша существует не для себя, а для уничтожения России. Такого государства на планете больше нет. Нюанс только в том, и имеющиеся у меня данные свидетельствуют об этом, что поляки готовы защищать свою страну, и в этом смысле чудо на Висле нам не нужно, а вот защищать Украину или штурмовать Минск, не готовы», — отметил Николай Межевич.
По его словам, поляки, которые последние 10 лет живут существенно лучше, чем когда-либо истории, навряд ли поведутся на призыв Моравецкого бросить все, и вместе с молодыми детишками и своими стариками пойдут умирать на фронт под Калининградом, Минском или Киевом.