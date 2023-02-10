Призер ЧМ по греко-римской борьбе Каиров пострадал в ходе стрельбы на юго-востоке Москвы

Бронзовый призер чемпионата мира по греко-римской борьбе Азамат Каиров получил огнестрельное ранение во время драки на юго-востоке Москвы. Об этом сообщило издание ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.
По имеющейся информации, потасовка между 24-летним спортсменом и тремя неизвестными произошла в ночь на 10 февраля. Конфликт разгорелся возле ресторана быстрого питания KFC на Волгоградском проспекте.
«В ходе потасовки один из участников выстрелил в Каирова из травматического пистолета, с пулевым ранением груди он госпитализирован», — рассказал собеседник агентства.
При этом злоумышленники скрылись с места происшествия. По словам источника, в настоящий момент ведутся поиски участников драки.
В пресс-службе московского управления МВД России добавили, что начата проверка по факту случившегося.
Ранее суд вынес решение по делу бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, обвиненного в убийстве дальневосточных предпринимателей в 2004–2005 годах. Экс-чиновника приговорили к 22 годам лишения свободы.