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Песков заявил, что прямая линия с Путиным в 2023 году состоится

Общество
Песков заявил, что прямая линия с Путиным в 2023 году состоится

Прямая линия с президентом России Владимиром Путиным состоится, однако сроки ее проведения остаются неизвестными. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов.

Песков подчеркнул, что проведение прямой линии с президентом остается на повестке дня. Это обусловлено тем, что формат общения с населением крайне востребован. В 2023 году прямая линия состоится, однако сроки ее проведения пока не определены.

Как сообщалось ранее, Владимир Путин намерен обратиться к Федеральному собранию с посланием 21 февраля. Как уточнили в Кремле, обращение состоится в Гостином дворе. В ходе своего выступления глава государства обратит особое внимание на нынешнюю обстановку в стране и мире.
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