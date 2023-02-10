Песков заявил, что прямая линия с Путиным в 2023 году состоится

Прямая линия с президентом России Владимиром Путиным состоится, однако сроки ее проведения остаются неизвестными. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов.
Песков подчеркнул, что проведение прямой линии с президентом остается на повестке дня. Это обусловлено тем, что формат общения с населением крайне востребован. В 2023 году прямая линия состоится, однако сроки ее проведения пока не определены.
Как сообщалось ранее, Владимир Путин намерен обратиться к Федеральному собранию с посланием 21 февраля. Как уточнили в Кремле, обращение состоится в Гостином дворе. В ходе своего выступления глава государства обратит особое внимание на нынешнюю обстановку в стране и мире.