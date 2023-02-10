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«Глаза, уши и мозг ВСУ»: Алексей Селиванов обозначил роль разведки США в конфликте на Украине

Весь мир
«Глаза, уши и мозг ВСУ»: Алексей Селиванов обозначил роль разведки США в конфликте на Украине

Американская разведка — это глаза, уши и мозг украинской армии. Такое заявление сделал экс-помощник министра обороны «незалежной» до 2014 года подполковник Алексей Селиванов в беседе с международной редакцией ФАН.

ВСУ получают от Соединенных Штатов координаты для ракетных ударов. Цели же Киев выбирает сам, сообщают источники The Washington Post. Селиванов подчеркнул, что США передают украинским военным еще и развединформацию самого широкого профиля.

«Глаза, уши и мозг ВСУ»: Алексей Селиванов обозначил роль разведки США в конфликте на Украине
«Утверждать иное было бы непростительной наивностью. Еще после саммита НАТО 29 июля 2022 года, когда Альянс назвал Россию своим главным противником, а Черноморский регион зоной своего особого интереса, над территорией бывшей советской республики и ее границами мы фиксировали постоянную работу разведывательной авиации Штатов, в том числе беспилотной», — пояснил собеседник ФАН.

Подполковник также напомнил о военных спутниках США и постоянной работе американских разведчиков с ВСУ. Селиванов отметил, что Запад использует человеческий ресурс Украины для прокси-войны с Россией.

«Великий Александр Суворов называл русских казаков "глазами и ушами армии". А глаза и уши ВСУ это американская разведка. И не только глаза и уши, но и мозг. Украинцы для США лишь ресурс, который можно и нужно сжигать, расходный материал. Но задача этого материала наносить возможно больший ущерб России. Пока он не сгорит. Прокси-война Запад воюет с нами руками украинцев», — подытожил эксперт.

Ранее Алексей Селиванов рассказал ФАН, что ВСУ используют спутниковый интернет Starlink в создании единой централизованной системы целеуказания для артиллерии. То есть непосредственно для убийства.
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