Песков прокомментировал слова Зеленского о «плане РФ по дестабилизации ситуации в Молдавии»

Ранее президент украинского государства в рамках саммита Евросоюза, который состоялся с 9 по 10 февраля в Брюсселе, сказал, что передал главе Молдавии Майе Санду перехваченный документ Москвы. В нем якобы содержится план Кремля по «дестабилизации обстановки в молдавском государстве». Песков в ходе общения с представителями прессы прокомментировал эту информацию.