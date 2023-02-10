Песков прокомментировал слова Зеленского о «плане РФ по дестабилизации ситуации в Молдавии»

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал слова украинского лидера Владимира Зеленского по поводу якобы «недружественных» намерений Москвы относительно Кишинева. Об этом стало известно 10 февраля.
Ранее президент украинского государства в рамках саммита Евросоюза, который состоялся с 9 по 10 февраля в Брюсселе, сказал, что передал главе Молдавии Майе Санду перехваченный документ Москвы. В нем якобы содержится план Кремля по «дестабилизации обстановки в молдавском государстве». Песков в ходе общения с представителями прессы прокомментировал эту информацию.
«Это нужно обращаться к господину Зеленскому, мы не знаем, о чем идет речь», — сказал он.
Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин 21 февраля обратится с посланием к Федеральному собранию.