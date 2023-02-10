Ортега выслал в США всех лидеров оппозиции Никарагуа

Манагуа, 10 февраля. Более 220 никарагуанских оппозиционеров были освобождены и доставлены в Соединенные Штаты. Большинство из них арестовали в связи с антигосударственной деятельностью, спонсированной США.
В правительстве страны Центральной Америки отметили, что освобождение заключенных является высылкой «провокаторов, которые стремились подорвать государственность Никарагуа». Президент Даниэль Ортега назвал оппозиционеров агентами иностранных держав и отметил, что их выдворение не является уступкой США.
В Вашингтоне оценили высылку как «конструктивный шаг в направлении решения проблемы нарушений прав человека», который также может привести к дальнейшему диалогу между странами. Освобожденным активистам был разрешен въезд в Соединенные Штаты по «чрезвычайным гуманитарным соображениям».
Среди освобожденных заключенных были и пять бывших кандидатов в президенты. Многие из них были связаны с финансированием из США через НКО. Феликса Марадьяга и Хуана Себастьяна Чаморро арестовали в 2021 году. Позже каждого из них приговорили к 13 годам заключения за «заговор с целью подрыва национальной целостности».
Кристиана Чаморро и ее брат Педро также были арестованы в преддверии голосования. Дети проамериканского экс-президента Виолетты Барриос де Чаморро, которая победила Ортегу на выборах 1990 года, обвинялись в финансовых махинациях.
Также из тюрем освобождены бывший посол Никарагуа в Соединенных Штатах и экс-кандидат на президентскую должность Артуро Крус и конкурент Ортеги на прошлых выборах Медардо Майрена.
После того как в 2007 году президентом Никарагуа вновь стал Даниэль Ортега, американские фонды и государственные институты резко увеличили объемы помощи местным «общественным организациям». К 2020 году официальные суммы составили около 650 миллионов долларов — порядка 6% среднего ВВП Никарагуа. Посильную помощь никарагуанской правой оппозиции оказывали и европейцы. Например, Фонд Чаморро получил в 2020 году от испанского Агентства для международной кооперации (AECID) более одного миллиона долларов.
Выделенные иностранными фондами средства позволяли оплачивать деятельность тысяч активистов и оппозиционных агитаторов. Их обучали в рамках женских, правозащитных, профсоюзных, студенческих, экологических организаций. Только в 2014 году программа обязалась подготовить 371 лидера. На воплощение плана США выделяли около 60 миллионов долларов. Основными грантодателями выступали USAID, NED и Международный республиканский институт (IRI) (признан иноагентом на территории РФ), который подозревают в причастности к свержению президента Гаити Жана-Бертрана Аристида и попытке свергнуть венесуэльского лидера Уго Чавеса.
В 2018 году в Никарагуа была проведена попытка государственного переворота. В ответ власти страны в октябре 2020 года приняли закон об иностранных агентах, сократив поток денег для оппозиции. Антиправительственные организации, пользовавшиеся зарубежными средствами, оказались вне закона и вынужденно сократили масштабы своей деятельности.
После выборов 2021 года Вашингтон ввел санкции против Никарагуа и назвал переизбрание Ортеги «фиктивным».