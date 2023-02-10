Ортега выслал в США всех лидеров оппозиции Никарагуа

Среди освобожденных заключенных были и пять бывших кандидатов в президенты. Многие из них были связаны с финансированием из США через НКО. Феликса Марадьяга и Хуана Себастьяна Чаморро арестовали в 2021 году. Позже каждого из них приговорили к 13 годам заключения за «заговор с целью подрыва национальной целостности».