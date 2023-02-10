Спасатели из Башкортостана отправились в Турцию

Спасательный отряд, состоящий из 25 добровольцев, вылетел из Уфы в Турцию для оказания помощи пострадавшими от землетрясения жителям. Всего планируется отправка 80 человек. Башкортостан стал первым российским регионом, который отправил спасателей в Турцию.
Все отправившиеся спасатели находились в отпуске, однако приняли добровольное решение отправиться в Турцию для оказания помощи местному населению.
Вместе с группой спасателей оказывать помощь отправилась спасательная собака по кличке Торин. Собака обучена поиску людей под завалами и уже не раз принимала участие в спасательных операциях.
Ранее управление по ликвидации последствий стихийных бедствий Турции сообщило о том, что число жертв достигло 18 342 человек. В стране введено чрезвычайное положение.