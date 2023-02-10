Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Тюменский учитель арестован за развратные действия в отношении учеников

Общество

В Тюмени задержан учитель истории одной из школ. Он обвиняется в действиях развратного характера без применения насилия.

Тюменский учитель арестован за развратные действия в отношении учеников

Представитель Объединенной пресс-службы региона рассказал, что соответствующие материалы поступили в суд 8 февраля, передает сетевое издание «МегаТюмень». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Предварительно — до 5 апреля.

Как выяснилось, преподаватель в социальных сетях неоднократно присылал школьникам сообщения непристойного содержания, что может расцениваться как развратные действия в отношении несовершеннолетних. Кроме того, он приглашал учеников в гости к себе домой.

В настоящее время учитель содержится под стражей.
тюмень учитель развратные действия сообщения школьник
Военкоры ФАН
Лучшие в аду