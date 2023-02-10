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Режиссер Глеб Панфилов после смерти жены Инны Чуриковой с головой ушел в работу

Общество
Режиссер Глеб Панфилов после смерти жены Инны Чуриковой с головой ушел в работу

Актрисы театра и кино Инны Чуриковой не стало 14 января 2023 года — звезда фильма «Тот самый Мюнхгаузен» скончалась в возрасте 79 лет после продолжительной болезни. Журналисты разузнали, как живет ее супруг кинорежиссер Глеб Панфилов.

Муж артистки предпочитает не контактировать с прессой. Вместо этого Панфилов с головой погрузился в работу, пишет Woman.ru.

«У меня довольно плотный график, практически все время я занят. Занимаюсь работой», — сообщил кинодеятель.

Ранее директор «Ленкома» Марк Варшавер рассказал, как поступит с гримерной Чуриковой. По его словам, помещение станет мемориальным местом.
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