Режиссер Глеб Панфилов после смерти жены Инны Чуриковой с головой ушел в работу

Актрисы театра и кино Инны Чуриковой не стало 14 января 2023 года — звезда фильма «Тот самый Мюнхгаузен» скончалась в возрасте 79 лет после продолжительной болезни. Журналисты разузнали, как живет ее супруг кинорежиссер Глеб Панфилов.