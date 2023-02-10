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Путин обратится с посланием к Федеральному собранию 21 февраля

Политика
Путин обратится с посланием к Федеральному собранию 21 февраля

Российский лидер Владимир Путин в скором времени обратится с посланием к Федеральному собранию. Информация об этом была обнародована 10 февраля.

Как уточнили в Кремле, обращение президента России к парламенту состоится 21 февраля в Гостином дворе. Сообщается, что в ходе выступления Владимир Путин акцентирует внимание на нынешней обстановке в стране и мире.

При этом в Москве еще не решили вопрос, будет ли Кремль аккредитовывать зарубежных представителей СМИ на это мероприятие. Соответствующей информацией поделился пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
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