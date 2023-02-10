Новосибирские депутаты перечислили часть своих зарплат пострадавшим от взрыва дома

По словам Шимкива, все народные депутаты выражают искренние соболезнования семьям погибших в трагедии 9 февраля, когда в одном из многоквартирных жилых домов Новосибирска произошел взрыв бытового газа. Также депутаты заверили пострадавших в результате инцидента жителей в том, что им будет оказана всяческая помощь и поддержка, сообщает Сибкрай.ru.