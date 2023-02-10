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Новосибирские депутаты перечислили часть своих зарплат пострадавшим от взрыва дома

Общество
Новосибирские депутаты перечислили часть своих зарплат пострадавшим от взрыва дома

Председатель Законодательного собрания Новосибирской области Андрей Шимкив рассказал о реакции депутатов на трагедию.

По словам Шимкива, все народные депутаты выражают искренние соболезнования семьям погибших в трагедии 9 февраля, когда в одном из многоквартирных жилых домов Новосибирска произошел взрыв бытового газа. Также депутаты заверили пострадавших в результате инцидента жителей в том, что им будет оказана всяческая помощь и поддержка, сообщает Сибкрай.ru.

Шимкив пожелал всем пострадавшим, которые были госпитализированы, скорейшего выздоровления. Также он заявил, что в Законодательном собрании уже начался сбор средств и гуманитарной помощи для передачи пострадавшим. Депутаты перечислили часть зарплат в помощь потерпевшим.
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