Кабинет министров выделил более 11 млрд рублей на развитие туризма в России

Большая часть остальных средств будет реализована в целях поддержания благоприятной бизнес-атмосферы и общественных инициатив в сфере туризма. Также более 1 миллиарда рублей из этих средств будет выделено на поддержание компаний, работающих по налаживанию туристической инфраструктуры. К тому же на развитие индустрии кемпинга и автокемпинга в России будет выделено 700 миллионов рублей.