Кабинет министров выделил более 11 млрд рублей на развитие туризма в России

Премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин подписал соответствующие распоряжения о выделении более 11 миллиардов рублей в региональные бюджеты в целях развития сферы туризма.
Из общей суммы более половины средств пойдет на формирование внешнего туристического образа городов в более чем 20 регионах России. Работа по данному направлению будет вестись в сферах архитектурного облика городов и их благоустройства.
Большая часть остальных средств будет реализована в целях поддержания благоприятной бизнес-атмосферы и общественных инициатив в сфере туризма. Также более 1 миллиарда рублей из этих средств будет выделено на поддержание компаний, работающих по налаживанию туристической инфраструктуры. К тому же на развитие индустрии кемпинга и автокемпинга в России будет выделено 700 миллионов рублей.
По словам Мишустина данные инициативы направлены на увеличение комфортабельности туризма и поднятию интереса россиян к путешествиям внутри страны.