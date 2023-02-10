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Посол РФ в Кишиневе вызван в МИД Молдавии из-за нарушения воздушного пространства страны

Политика
Посол РФ в Кишиневе вызван в МИД Молдавии из-за нарушения воздушного пространства страны

Посол России в Кишиневе Олег Васнецов был вызван в МИД Молдавии по вопросу нарушения воздушного пространства республики. Об этом сообщили в пресс-службе внешнеполитического ведомства.

Известно, что Министерство обороны Молдавии зафиксировало нарушение в пятницу, 10 февраля. Российская ракета, направлявшаяся в сторону Украины, пересекла воздушную границу государства в приднестровском регионе, над селом Косэуць.

Молдавские власти внимательно следят за обстановкой в регионе и выражают решительное осуждение нарушения воздушного пространства республики. Об этом сказано в тексте обращения министерства.
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