Посол РФ в Кишиневе вызван в МИД Молдавии из-за нарушения воздушного пространства страны

Посол России в Кишиневе Олег Васнецов был вызван в МИД Молдавии по вопросу нарушения воздушного пространства республики. Об этом сообщили в пресс-службе внешнеполитического ведомства.
Известно, что Министерство обороны Молдавии зафиксировало нарушение в пятницу, 10 февраля. Российская ракета, направлявшаяся в сторону Украины, пересекла воздушную границу государства в приднестровском регионе, над селом Косэуць.
Молдавские власти внимательно следят за обстановкой в регионе и выражают решительное осуждение нарушения воздушного пространства республики. Об этом сказано в тексте обращения министерства.