Новичок «Локомотива» Дзюба пришел в обнимку с Миранчуком на первую тренировку в ОАЭ

Футболисты пребывают в хорошем расположении духа и готовятся вместе выходить из не самой простой ситуации. «Локомотив» в данный момент располагается в зоне стыковых матчей Российской премьер-лиги (РПЛ). Первые матчи в 2023 году команда Михаила Галактионова проведет в конце февраля против московского «Спартака» в рамках плей-офф Кубка России.