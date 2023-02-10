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Новичок «Локомотива» Дзюба пришел в обнимку с Миранчуком на первую тренировку в ОАЭ

Спорт
Новичок «Локомотива» Дзюба пришел в обнимку с Миранчуком на первую тренировку в ОАЭ

Новичок московского «Локомотива» Артем Дзюба прибыл на первую тренировку в составе «железнодорожников». Футболист шел в подтрибунном помещении в обнимку вместе с полузащитником Антоном Миранчуком.

Футболисты пребывают в хорошем расположении духа и готовятся вместе выходить из не самой простой ситуации. «Локомотив» в данный момент располагается в зоне стыковых матчей Российской премьер-лиги (РПЛ). Первые матчи в 2023 году команда Михаила Галактионова проведет в конце февраля против московского «Спартака» в рамках плей-офф Кубка России.

Дзюба нынешний сезон начинал в чемпионате Турции, выступая в составе «Аданы Демирспор». Всего форвард провел четыре матча, в которых забил один гол.
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