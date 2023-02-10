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Китай нарастил импорт российской нефти

Экономика
Китай нарастил импорт российской нефти

Власти КНР нарастили импорт нефти из России. Об этом говорится в публикации Bloomberg со ссылкой на сведения компании Energy Aspects.

По итогам 2022 года, уровень поставок черного золота из РФ на китайский рынок возрос на 8%, отмечает агентство.

В Китай сейчас идут по меньшей мере три супертанкера с российским топливом марки Urals, которая приобретена государственными нефтегазовыми компаниями PetroChina Co. и CNOOC. Sinopec. По мнению экспертов, они могут повысить закупки Urals в ближайшие месяцы.

По информации Energy Aspects, китайское правительство готово разрешить большему числу крупных предприятий совершать закупки российской нефти.
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