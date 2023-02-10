Китай нарастил импорт российской нефти

В Китай сейчас идут по меньшей мере три супертанкера с российским топливом марки Urals, которая приобретена государственными нефтегазовыми компаниями PetroChina Co. и CNOOC. Sinopec. По мнению экспертов, они могут повысить закупки Urals в ближайшие месяцы.