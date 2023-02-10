«Союзмультфильм» начал работу по созданию анимационной картины «Безумная планета»

Киностудия «Союзмультфильм» запустила в производство свою полнометражную анимационную картину «Безумная планета», премьера которой должна состояться в 2027 году.
Как сообщили в пресс-службе киностудии, автором мультфильма выступает Сергей Меринов. Целевой аудиторией картины создатели называют российские семьи. «Безумная планета» расскажет о приключениях двух космонавтов, путешествующих по «живым» планетам.
Примечательно, что мультфильм будет выполнен в традиционной пластилиновой технике с применением современных технологий в области 3D.
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