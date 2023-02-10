Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

«Союзмультфильм» начал работу по созданию анимационной картины «Безумная планета»

Общество
«Союзмультфильм» начал работу по созданию анимационной картины «Безумная планета»

Киностудия «Союзмультфильм» запустила в производство свою полнометражную анимационную картину «Безумная планета», премьера которой должна состояться в 2027 году.

Как сообщили в пресс-службе киностудии, автором мультфильма выступает Сергей Меринов. Целевой аудиторией картины создатели называют российские семьи. «Безумная планета» расскажет о приключениях двух космонавтов, путешествующих по «живым» планетам.

Примечательно, что мультфильм будет выполнен в традиционной пластилиновой технике с применением современных технологий в области 3D.

Ранее сценарист семейной комедии «Чебурашка» Виталий Шляппо ответил на обвинения актера и депутата Госдумы Дмитрия Певцова в диверсии против детей.
союзмультфильм безумная планета киностудия
Военкоры ФАН
Лучшие в аду