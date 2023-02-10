Глава ФТС России Булавин покинул занимаемую должность

Руководитель российской Федеральной таможенной службы Владимир Булавин покинул занимаемый пост. Соответствующие сведения были обнародованы 10 февраля.
Согласно распоряжению руководителя кабинета министров РФ Михаила Мишустина, временно исполнять обязанности Булавина будет экс-замглавы ведомства Руслан Давыдов. Такой информацией поделилась правительственная пресс-служба.
«Председатель правительства Михаил Мишустин назначил временно исполняющим обязанности руководителя Федеральной таможенной службы Руслана Давыдова. Распоряжение об этом подписано», — говорится в сообщении.
Напомним, что Булавин был назначен главой ФТС еще в 2016 году. Снятие его с должности связано с тем, что чиновник достиг 70-летнего возраста.