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Зеленский рассказал бельгийскому монарху Филиппу I свою «формулу мира» по Украине

Политика
Зеленский рассказал бельгийскому монарху Филиппу I свою «формулу мира» по Украине

Украинский лидер Владимир Зеленский провел переговоры с бельгийским монархом Филиппом I. О том, какие темы они обсуждали, стало известно 10 февраля.

Сообщается, что в рамках разговора Зеленский поведал своему собеседнику о «формуле мире», которая, по мнению политика, поможет урегулировать кризис, развернувшийся на территории его страны. Соответствующей информацией поделился офис главы украинского государства.

«Глава украинского государства выразил благодарность королю Филиппу, правительству Бельгии и всему бельгийскому народу за всестороннюю поддержку, которая оказывается Украине», — сказано в сообщении.

Ранее президент Украины посетил Лондон, Париж и Брюссель. Там он вновь просил своих западных партнеров предоставить ВСУ военную помощь, в частности, боевые самолеты.
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