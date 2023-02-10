Политолог Макеева рассказала, почему Макрон «выставляет себя идиотом»

Французский президент Эммануэль Макрон допустил возможность лишить Владимира Путина звания кавалера большого креста ордена Почетного легиона. Об этом сообщило агентство Франс Пресс.
Он также назвал такое решение «символическим, но важным вопросом».
Политолог, заместитель директора Центра геополитических экспертиз Наталья Макеева в беседе с ФАН высмеяла такое заявление французского лидера. Она отметила, что при появлении таких новостей в интернете, молодежь начинает раскидывать разного рода ироничные демотиваторы и картинки из серии «ой, все, теперь Россия падет».
«Угроза, конечно, «серьезная», я честно не понимаю европейские элиты. Президент крупного европейского государства с огромной историей делает столь комичное заявление. То ли это окончательная деградация, то ли это постирония, то ли просто ирония», — выразила мнение политолог.
Макеева рассказала, что теряется в догадках, потому что если отстраненно посмотреть на конфигурацию в мире, на отношения между государствами, то подобная угроза не значит ровно ничего:
«Да, Макрон рассматривает возможность лишить Владимира Путина звания кавалера большого креста ордена Почетного легиона, и что? России и ее президенту от этого ни холодно, ни жарко. Есть статусные награды, когда на торжественном вечере человеку вручают какой-то значок. Или награждают каким-то званием».
Надо понимать, сказала эксперт, что это звание, о котором говорит президент Франции, в контексте российского государства не значит ничего. Для внутрироссийской ситуации гораздо большее значение имеют свои исторически обусловленные моменты. А над заявлением Макрона россияне только посмеются, считает Макеева.
«То же касается и общемировой ситуации, на которую лишение Путина звания никак не повлияет. Да, в тот момент, когда российскому лидеру присуждали эту награду, это имело значение в контексте дипломатического, уважительного жеста со стороны Франции. Но сейчас обстановка в мире накаляется, к сожалению, текущее французское руководство относится к России так, как относится. Оно обслуживает геополитические интересы США и продолжает нагнетать обстановку. Но жест лишения Путина звания не повлияет на отношения с Москвой (потому что и так все понятно), на отношение к российскому президенту в мире», — подчеркнула она.
Политолог считает, что и французам, которые измучены антироссийскими санкциями, на эту ситуацию тоже глубоко наплевать. Макрон, по ее мнению, в этих обстоятельствах «выглядит просто идиотом». Когда против России вводятся беспрецедентные санкции, которых, за исключением ситуации с Кубой и Ираком, мировая история не знала. Тем более, это санкции против крупной державы. И жест Макрона, по мнению эксперта, просто смешон на этом фоне, он действительно «выставляет себя идиотом». Франция в прошлом проявила жест уважения, теперь она его отзывает. И дальше никаких последствий от этого не будет и быть не может, подытожила она.
Ранее сенатор Алтабаева увидела стремительное превращение Европы в мир фашистов.