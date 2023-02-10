Политолог Макеева рассказала, почему Макрон «выставляет себя идиотом»

Политолог считает, что и французам, которые измучены антироссийскими санкциями, на эту ситуацию тоже глубоко наплевать. Макрон, по ее мнению, в этих обстоятельствах «выглядит просто идиотом». Когда против России вводятся беспрецедентные санкции, которых, за исключением ситуации с Кубой и Ираком, мировая история не знала. Тем более, это санкции против крупной державы. И жест Макрона, по мнению эксперта, просто смешон на этом фоне, он действительно «выставляет себя идиотом». Франция в прошлом проявила жест уважения, теперь она его отзывает. И дальше никаких последствий от этого не будет и быть не может, подытожила она.