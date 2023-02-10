Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Россия и Абхазия рассматривают возможность создания криптовалютного хаба

Экономика
Россия и Абхазия рассматривают возможность создания криптовалютного хаба

Российская ассоциация криптоиндустрии и блокчейна (РАКИБ) и власти Абхазии изучают создание IT-кластера по разработке цифровых решений на территории республики. Об этом рассказал «Ведомостям» вице-президент РАКИБ Александр Бражников.

Соответствующие сведения изданию подтвердил представитель форума Global Abkhazia под руководством МИД Абхазии.

Так, в республике хотят сформировать блокчейн-систему для создания стейблкоинов и совершения трансграничных платежей, сказал Бражников. Причем принять законодательство для образования такой системы можно быстрее, чем на территории РФ, добавил он.

Цифровизировать Абхазию станут компании-члены РАКИБ. В кластере появятся образовательные курсы по программированию и подготовке инженерных кадров. Бражников допустил, что свой блокчейн в Абхазии способен приступить к работе уже в текущем году. По его словам, местные власти уже занимаются изучением механизмов принятия нужных законов.
россия и абхазия блокчейн криптовалюта
Военкоры ФАН
Лучшие в аду