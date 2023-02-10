Россия и Абхазия рассматривают возможность создания криптовалютного хаба

Цифровизировать Абхазию станут компании-члены РАКИБ. В кластере появятся образовательные курсы по программированию и подготовке инженерных кадров. Бражников допустил, что свой блокчейн в Абхазии способен приступить к работе уже в текущем году. По его словам, местные власти уже занимаются изучением механизмов принятия нужных законов.