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Швыткин: отказ Запада от поставок оружия Украине приведет к сокращению потенциала ВСУ

Армия
Швыткин: отказ Запада от поставок оружия Украине приведет к сокращению потенциала ВСУ

Потенциал ВСУ сильно сократится, если США и их союзники перестанут поставлять оружие и давать Украине деньги, заявил депутат Госдумы Юрий Швыткин.

В интервью «Ленте.ру» он рассказал, что прекращение поддержки со стороны Запада может подтолкнуть Киев к мирным переговорам. Депутат отметил, что сегодня страны НАТО активно оказывают помощь украинской стороне и являются соучастниками военных преступлений ВСУ.

«Поставки вооружений, безусловно, играют здесь значительную роль, тем более, что речь идет уже о дальнобойных видах», — объяснил Швыткин.

По его словам, отказ западных стран от поставок оружия может позитивно повлиять на деэскалацию конфликта.
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