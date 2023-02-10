Швыткин: отказ Запада от поставок оружия Украине приведет к сокращению потенциала ВСУ

В интервью «Ленте.ру» он рассказал, что прекращение поддержки со стороны Запада может подтолкнуть Киев к мирным переговорам. Депутат отметил, что сегодня страны НАТО активно оказывают помощь украинской стороне и являются соучастниками военных преступлений ВСУ.