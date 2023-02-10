Швыткин: отказ Запада от поставок оружия Украине приведет к сокращению потенциала ВСУ

Потенциал ВСУ сильно сократится, если США и их союзники перестанут поставлять оружие и давать Украине деньги, заявил депутат Госдумы Юрий Швыткин.
В интервью «Ленте.ру» он рассказал, что прекращение поддержки со стороны Запада может подтолкнуть Киев к мирным переговорам. Депутат отметил, что сегодня страны НАТО активно оказывают помощь украинской стороне и являются соучастниками военных преступлений ВСУ.
«Поставки вооружений, безусловно, играют здесь значительную роль, тем более, что речь идет уже о дальнобойных видах», — объяснил Швыткин.
По его словам, отказ западных стран от поставок оружия может позитивно повлиять на деэскалацию конфликта.