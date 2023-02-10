Смоленские следователи расследуют смерть роженицы в роддоме

СУ СК России по Смоленской области возбудило уголовное дело в связи со смертью в роддоме жительницы Смоленска.
Муж 36-летней смолянки, которая умерла в смоленском клиническом роддоме на улице Кирова, написал заявление в региональный СК с требованием найти виновных в трагедии. По словам мужчины, его жена выполняла все рекомендации врачей и легла в роддом в нормальном состоянии. Как утверждают в роддоме, у женщины подскочило давление, поэтому было решено срочно провести кесарево сечение. Операция прошла неудачно, сообщает SmolNarod.ru.
Теперь следователям, по настоянию мужа погибшей роженицы предстоит расследовать уголовное дело, которое было возбуждено в связи с признаками причинения смерти человеку по неосторожности из-за ненадлежащего исполнения врачами своих профобязанностей.