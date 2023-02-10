Депутат бундестага Кра: Шольц был заранее проинформирован о планах США подорвать «СП»

Ранее американский журналист Сеймур Херш опубликовал статью, в которой говорится, что США и Норвегия имеют прямое отношение к взрывам на газопроводе. Кра в ходе разговора с корреспондентами РИА Новости выразил мнение, что Шольцу было изначально известно о планах Вашингтона.