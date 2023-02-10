Отсутствие реакции немецкого канцлера Олафа Шольца на информацию о причастности Белого дома к теракту на «СП» неслучайно. К такому выводу пришел депутат бундестага Максимилиан Кра.
Ранее американский журналист Сеймур Херш опубликовал статью, в которой говорится, что США и Норвегия имеют прямое отношение к взрывам на газопроводе. Кра в ходе разговора с корреспондентами РИА Новости выразил мнение, что Шольцу было изначально известно о планах Вашингтона.
«Несомненно, немецкое правительство было заранее проинформировано американцами о саботаже. Это единственное объяснение неловкого молчания Шольца», — уточнил парламентарий.
Ранее Пекин призвал Вашингтон объясниться в случае, если информация об их причастности к ЧП на «Северных потоках» подтвердится.