Приморскому району Петербурга не хватило спецтехники для борьбы с последствиями метели 10 февраля

Сильнейшая метель продолжается в Петербурге с самого утра, а ОАО «Коломяжское» еще не вывело ни одной снегоуборочной машины в Приморском районе, где дороги заметает сильнее всего.
Сейчас на линии курсируют только мусоровозы, которые почему-то тоже берутся в расчет на сайте городского комблага. На текущий момент в Северной столице фиксируется всего около 300 единиц уборочной техники, что крайне мало для таких неблагоприятных погодных условий, сообщает источник Федерального агентства новостей.
Можно сказать, что коммунальщики вновь «проспали» уборку снега. В итоге людям приходится «месить» сугробы под ногами, а водители встали в серьезные пробки. Кроме того, 10 февраля в городе ожидается ветер с порывами до 23 метров в секунду.
Местные жители неоднократно пытались достучаться до Смольного во главе с губернатором Александром Бегловым, указывая на ужасную работу коммунальщиков и нехватку спецтехники. Однако градоначальник до сих пор не сделал ничего, чтобы облегчить жизнь горожан.