Приморскому району Петербурга не хватило спецтехники для борьбы с последствиями метели 10 февраля

Сейчас на линии курсируют только мусоровозы, которые почему-то тоже берутся в расчет на сайте городского комблага. На текущий момент в Северной столице фиксируется всего около 300 единиц уборочной техники, что крайне мало для таких неблагоприятных погодных условий, сообщает источник Федерального агентства новостей.