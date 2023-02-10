ONS: британская экономика едва избежала рецессии в конце 2022 года

Экономика Великобритании по итогам октября-декабря 2022 года вышла в ноль по темпам роста ВВП страны. Об этом пишет издание Politico со ссылкой на оценку Управления национальной статистики (ONS) Соединенного Королевства.
При этом с июля по сентябрь этот показатель рухнул на 0,2%. В этой связи специалисты Национального института экономических и социальных исследований (NIESR) сейчас настроены более скептически к рискам рецессии в нынешнем году.
Независимо от полученных сведений, 2023 год для многих продолжит ощущаться как рецессия. указывается в материале. Население страны на сегодняшний день испытывает последствия серьезнейшего кризиса стоимости жизни, который когда-либо видело государство, на фоне растущей инфляции, роста стоимости кредитования и повышения счетов за электричество.