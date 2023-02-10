Ливанские НПО договорились мобилизоваться для помощи Сирии

Как отметил Муханна, ситуация требует международного вмешательства и консолидации усилий всего арабского мира. Он также сообщил, что ассоциация уже обратилась к другим странам с призывом ускорить оказание экстренной помощи. При этом объединение подчеркнуло свое неприятие двойных стандартов в подобных условиях и заявило о недопустимости дискриминации касательно жертв катастрофы: по всей видимости, организация осудила игнорирование проблем Сирии со стороны Запада, который в то же время с готовностью оказал помощь Турции.