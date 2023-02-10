Ливанские НПО договорились мобилизоваться для помощи Сирии

Ливанские добровольческие группы заявили о готовности оказать посильную поддержку сирийскому населению, пострадавшему от недавнего землетрясения.
Координатор Ассоциации волонтерских НПО Ливана Камель Муханна на встрече представителей объединения подчеркнул, что постигшая Сирию катастрофа наложилась на последствия войны и резко усугубила гуманитарный кризис. В настоящее время тысячи людей все еще могут находиться под завалами, поэтому ливанские гуманитарные учреждения не должны стоять в стороне.
Как отметил Муханна, ситуация требует международного вмешательства и консолидации усилий всего арабского мира. Он также сообщил, что ассоциация уже обратилась к другим странам с призывом ускорить оказание экстренной помощи. При этом объединение подчеркнуло свое неприятие двойных стандартов в подобных условиях и заявило о недопустимости дискриминации касательно жертв катастрофы: по всей видимости, организация осудила игнорирование проблем Сирии со стороны Запада, который в то же время с готовностью оказал помощь Турции.
Согласно опубликованному заявлению представителей ассоциации, ее члены обязались мобилизовать все имеющиеся возможности и направить их на поддержку жертв и беженцев во всех районах республики, затронутых землетрясением. Объединение намерено координировать свою работу с различными ведомствами Ливана и местными сирийскими организациями, а также подготовить гуманитарный конвой с продовольствием, медикаментами и прочими жизненно важными грузами.
Череда землетрясений началась в Турции ранним утром 6 февраля. Магнитуда первого из них составляла около 7,7, после чего толчки различной мощности продолжались несколько дней. По данным открытых источников, общее число погибших превысило 21 тысячу, при этом в затронутых регионах Сирии точный подсчет невозможен: часть страны находится под иностранной оккупацией или контролируется боевиками. Десятки тысяч человек получили ранения и лишились крова, некоторые города Турции разрушены практически полностью.