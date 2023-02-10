Немецкий вратарь Нойер может заплатить 1,6 млн евро за критику футбольного клуба «Бавария»

Руководство футбольного клуба «Бавария» может оштрафовать вратаря Мануэля Нойера на 1,6 миллиона евро. Об этом сообщила немецкая газета Bild со ссылкой на источник.
Причиной послужила критика в адрес мюнхенской команды в связи с увольнением тренера голкиперов Тони Тапаловича. Ранее футболист дал интервью изданиям The Athletic и Süddeutsche Zeitung, в котором выразил несогласие с уходом специалиста из команды.
По словам Нойера, у него словно «вырвали сердце». При этом местные СМИ сообщили, что увольнение инициировал главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсман.
Согласно публикации, теперь вратарь может получить штраф в размере 1,6 миллиона евро. Эта сумма соответствует месячной зарплате спортсмена до вычета налогов.
Ранее пресс-служба ФИФА озвучила тройку главных претендентов на звание лучшего тренера 2022 года. Ими стали итальянец Карло Анчелотти, испанец Хосеп Гвардиола и аргентинец Лионель Скалони.