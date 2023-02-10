Зеленский попросил Словакию поставить Украине списанные самолеты МиГ-29

Украинский лидер Владимир Зеленский попросил Словакию передать его стране списанные истребители МиГ-29.
По имеющейся информации, с соответствующей просьбой Зеленский обратился накануне к исполняющему обязанности премьер-министра Словакии Эдуарду Хегеру. Украинский президент заявил, что Киеву эти истребители нужнее.
Отмечается, что Хегер не отказал, но и не ответил согласием, пообещав обсудить эту тему с правительством республики. Стоит добавить, что словацкие власти еще в прошлом году заявляли о возможных поставках самолетов Киеву, однако так ничего и не передали.