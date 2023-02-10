На Украине начался призыв несовершеннолетних и женщин

Также Гагин сообщает о большом количестве наемников в рядах ВСУ. Он сообщает, что нет точной информации о том, являются ли эти наемники кадровыми военными или же членами каких-то иностранных ЧВК. Однако сообщил, что в перехватываемых переговорах чаще всего слышна польская и английская речь.