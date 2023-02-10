На Украине начался призыв несовершеннолетних и женщин

Под призыв в ходе мобилизации на Украине начали попадать несовершеннолетние и женщины. Об этом сообщает советник врио главы ДНР Ян Гагин.
«Что касается мобилизованных, у Зеленского расширен призывной ценз: стали призывать и малолетних, есть пленные, которым 17-16 лет и очень возрастных, и бывших негодных для службы, и даже женщин», — поделился он в интервью первому каналу.
Также Гагин сообщает о большом количестве наемников в рядах ВСУ. Он сообщает, что нет точной информации о том, являются ли эти наемники кадровыми военными или же членами каких-то иностранных ЧВК. Однако сообщил, что в перехватываемых переговорах чаще всего слышна польская и английская речь.
По мнению Яна Гагина увеличение числа категорий граждан подлежащим призыву и привлечения все большего количества боевиков из других стран связано с катастрофическими потерями, которые ВСУ несут в боях на Донбассе.