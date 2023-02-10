Суд огласил приговоры остальным фигурантам дела Фургала

Люберецкий городской суд Москвы озвучил приговоры другим фигурантам по делу бывшего главы Хабаровского края Сергея Фургала.
Так, бывший помощник экс-губернатора Андрей Карепов получил 21 год колонии. Экс-инспектор службы безопасности аэропорта Южно-Курильска Марат Кадыров осужден на 9,5 года колонии. Бизнесмену Андрею Палею суд назначил 17 лет колонии.
Представители стороны защиты заявили о намерении обжаловать обвинительный приговор и добиться оправдания Фургала. Адвокат подчеркнул, что бывшего чиновника не этапируют в колонию до вступления приговора в законную силу.