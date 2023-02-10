Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Суд огласил приговоры остальным фигурантам дела Фургала

Происшествия
Суд огласил приговоры остальным фигурантам дела Фургала

Люберецкий городской суд Москвы озвучил приговоры другим фигурантам по делу бывшего главы Хабаровского края Сергея Фургала.

Так, бывший помощник экс-губернатора Андрей Карепов получил 21 год колонии. Экс-инспектор службы безопасности аэропорта Южно-Курильска Марат Кадыров осужден на 9,5 года колонии. Бизнесмену Андрею Палею суд назначил 17 лет колонии.

Представители стороны защиты заявили о намерении обжаловать обвинительный приговор и добиться оправдания Фургала. Адвокат подчеркнул, что бывшего чиновника не этапируют в колонию до вступления приговора в законную силу.
Военкоры ФАН
Лучшие в аду