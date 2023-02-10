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Метрополитен-музей сменил название картины «Русская танцовщица» на «Танцовщица в украинском наряде»

Общество
Метрополитен-музей сменил название картины «Русская танцовщица» на «Танцовщица в украинском наряде»

Картина «Русская танцовщица» французского живописца Эдгара Дега получила новое название в Метрополитен-музее в Нью-Йорке.

Изначально в описании было указано, что Дега создал серию композиций, посвященных русским танцовщицам. Однако Метрополитен-музей дал картине новое название – «Танцовщица в украинском наряде», убрав при этом из описания упоминания о России.

Ранее стало известно, что в Метрополитене также изменили надпись в строке о национальности художника Архипа Куинджи, назвав его украинским живописцем вместо русского.
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