Метрополитен-музей сменил название картины «Русская танцовщица» на «Танцовщица в украинском наряде»

Картина «Русская танцовщица» французского живописца Эдгара Дега получила новое название в Метрополитен-музее в Нью-Йорке.
Изначально в описании было указано, что Дега создал серию композиций, посвященных русским танцовщицам. Однако Метрополитен-музей дал картине новое название – «Танцовщица в украинском наряде», убрав при этом из описания упоминания о России.
Ранее стало известно, что в Метрополитене также изменили надпись в строке о национальности художника Архипа Куинджи, назвав его украинским живописцем вместо русского.