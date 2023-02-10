Сенатор Алтабаева увидела стремительное превращение Европы в мир фашистов

Ранее глава Правительства Соединенного Королевства Риши Сунак сказал, что в рамках переговоров с украинским лидером Владимиром Зеленским они поднимали вопрос касательно отправки ВСУ ракет, способных поражать цели на большом расстоянии. Позже появилась информация о намерениях киевского режима использовать такое оружие для атак по крымскому полуострову. Алтабаева в ходе беседы с журналистами РИА Новости высказала свое мнение на этот счет.