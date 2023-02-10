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Пользователей портала «Госуслуги» обяжут подключить двухфакторную аутентификацию

Общество
Пользователей портала «Госуслуги» обяжут подключить двухфакторную аутентификацию

Двухфакторная аутентификация для пользователей портала государственных услуг станет обязательной. Об этом заявил глава Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максут Шадаев.

Подчеркивается, что в настоящее время пользователям достаточно ввести лишь свой логин и пароль для доступа к порталу. При этом в качестве логина могут выступать номер мобильного телефона, адрес электронной почты или номер СНИЛС. Однако с 1 июня 2023 года станет обязательной двухфакторная аутентификация, которая обеспечивает более надежную защиту данных.
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