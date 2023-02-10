Пользователей портала «Госуслуги» обяжут подключить двухфакторную аутентификацию

Подчеркивается, что в настоящее время пользователям достаточно ввести лишь свой логин и пароль для доступа к порталу. При этом в качестве логина могут выступать номер мобильного телефона, адрес электронной почты или номер СНИЛС. Однако с 1 июня 2023 года станет обязательной двухфакторная аутентификация, которая обеспечивает более надежную защиту данных.