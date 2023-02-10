Навка назвала адекватным ответ Баха Украине на призыв не допустить участия россиян в ОИ-2024

Олимпийская чемпионка Турина-2006, фигуристка Татьяна Навка прокомментировала специальное заявление главы Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха в ответ на призывы Украины не допускать россиян к Олимпиаде-2024. Спортсменка поддержала немецкого функционера.
Пресс-служба МОК опубликовала специальное заявление Баха. Немец разочарован действиями Украины, которые нарушают Олимпийскую хартию. Навка считает, что функционер дал адекватный ответ украинской стороне.
«Спорт останется спортом, политика — политикой, и каждый будет заниматься своим делом. Мужские дисциплины будут мужскими, женские — женскими. Спортсмены будут за спорт и о спорте, а не о пиаре, половой принадлежности и ориентации и так далее», — написала спортсменка в своем Telegram-канале.
Ранее стало известно, что МОК имеет принципиальную позицию насчет российских и белорусских спортсменов. Атлеты должны принять участие в летних Олимпийских играх в Париже под нейтральным флагом.