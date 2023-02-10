Следком завел уголовное дело после взрыва газового баллона на стройке в Нижнем Новгороде

Как пишет сетевое издание «Живем в Нижнем», чрезвычайное происшествие имело место в четверг, 9 февраля текущего года, на улице Правдинской в Нижнем Новгороде. В результате взрыва баллона с газом госпитализировали 22-летнего работника, у которого медицинские специалисты диагностировали 55% ожогов тела. Кроме того, пострадал 31-летний строитель, находящийся в настоящее время на амбулаторном лечении.