Следком завел уголовное дело после взрыва газового баллона на стройке в Нижнем Новгороде

Уголовное дело возбудили сотрудники СКР по факту травмирования строителей при взрыве газового баллона на стройплощадке в Ленинском районе Нижнего Новгорода. Об этом уведомили в пресс-службе СУ СК РФ по Нижегородской области.
Как пишет сетевое издание «Живем в Нижнем», чрезвычайное происшествие имело место в четверг, 9 февраля текущего года, на улице Правдинской в Нижнем Новгороде. В результате взрыва баллона с газом госпитализировали 22-летнего работника, у которого медицинские специалисты диагностировали 55% ожогов тела. Кроме того, пострадал 31-летний строитель, находящийся в настоящее время на амбулаторном лечении.
Согласно предварительной информации, пострадавшие производили работы с легковоспламеняющимися материалами. Причины инцидента выясняют следственные органы, сообщили в ведомстве.