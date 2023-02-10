Путин поздравил российских дипломатов в день профессионального праздника

Президент Российской Федерации Владимир Путин оценил вклад российских дипломатов в противостояние политической изоляции, в которую западные страны пытаются ввести Россию.
Президент Российской Федерации Владимир Путин оценил вклад российских дипломатов в противостояние политической изоляции, ведущееся с западными странами.
По словам президента, благодаря работе российской дипломатической службы России, удалость не только миновать дипломатическую изоляцию со стороны коллективного Запада, но и нарастить новые связи с другими участниками международных отношений.
В своем обращении Путин поздравил работников российской дипломатической службы и призвал к использованию большего количества инструментов для отстаивания национальных интересов Российской Федерации.
Также дипломатов поздравил министр иностранных дел России Сергей Лавров и отметил их преданность в выполнении профессионального долга.