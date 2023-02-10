Сергей Лавров: соглашение о создании ПМТО РФ в Судане находится в процессе ратификации

Это произошло в ходе пресс-конференции в Хартуме, проведенной совместно с главой МИД восточноафриканского государства Али ас-Садиком. Отвечая на вопрос журналиста, Лавров подтвердил, что сооружение российской базы в городе Порт-Судан остается на повестке переговоров между двумя странами.