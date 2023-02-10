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Сергей Лавров: соглашение о создании ПМТО РФ в Судане находится в процессе ратификации

Весь мир
Сергей Лавров: соглашение о создании ПМТО РФ в Судане находится в процессе ратификации

Хартум, 10 февраля. Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал вопрос о строительстве пункта материально-технического обеспечения ВС РФ на красноморском побережье Судана.

Это произошло в ходе пресс-конференции в Хартуме, проведенной совместно с главой МИД восточноафриканского государства Али ас-Садиком. Отвечая на вопрос журналиста, Лавров подтвердил, что сооружение российской базы в городе Порт-Судан остается на повестке переговоров между двумя странами.

«Что касается соглашения о создании пункта материально-технического обеспечения для Военно-Морского Флота РФ, оно, как вы знаете, было подписано и находится в процессе ратификации», — подчеркнул министр.

Стоит напомнить, что данный вопрос впервые обсуждался в 2017 году с руководством Судана. Спустя три года президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий проект соглашения.
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